Çağatay Ulusoy'dan tarihi hazırlık

Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk kaptan paşası Barbaros Hayrettin Paşa’yı oynamaya hazırlanan Çağatay Ulusoy, karantina günlerini fırsata çevirdi. Yeni sezonda TRT ekranlarında seyircisini selamlayacak olan Ulusoy, evde kaldığı bugünlerde kendini tarihin tozlu sayfalarına kaptırdı. Türk tarihinin önemli isimlerinden olan Barbaros Hayrettin Paşa’yı layıkıyla oynamak isteyen oyuncu, dönemi anlatan olayları araştırmaya, kitapları satır satır okumaya başladı. Denize olan tutkusuyla bilinen Ulusoy, böyle bir karaktere hayat vereceği için büyük bir heyecan yaşadığını yakın çevresiyle paylaştı. Dizinin çekimleri 2 ay sonra start alacak.

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