Çağatay Ulusoy'dan palamut balıklarıyla yeni poz!

Balık tutmaktan keyif alan Ulusoy, yakaladığı palamut balıklarıyla objektiflere poz verdi ve “Palamutçulaaaar” notunu düştü. Ulusoy, daha önce verdiği bir röportajda, “Yaşamak için bilmem gereken ne varsa denizden ve balıktan öğreniyorum. Balık tutuyorum, balık oluyorum. Dalış yapmak beni müthiş sakinleştiriyor. Karanlığın verdiği huzuru seviyorum” demişti.