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  3. Çağatay Ulusoy'dan palamut balıklarıyla yeni poz!
28 Ağustos 2020 Cuma 21:46 | Son Güncelleme:

Çağatay Ulusoy'dan palamut balıklarıyla yeni poz!

Çağatay Ulusoy'dan palamut balıklarıyla yeni poz!

Deniz ve dalış tutkusuyla bilinen oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni bir balık avı sonrası sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Balık tutmaktan keyif alan Ulusoy, yakaladığı palamut balıklarıyla objektiflere poz verdi ve “Palamutçulaaaar” notunu düştü. Ulusoy, daha önce verdiği bir röportajda, “Yaşamak için bilmem gereken ne varsa denizden ve balıktan öğreniyorum. Balık tutuyorum, balık oluyorum. Dalış yapmak beni müthiş sakinleştiriyor. Karanlığın verdiği huzuru seviyorum” demişti. 

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