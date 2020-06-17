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  3. Çağatay Ulusoy ve Hazar Ergüçlü'nün başrollerinde olduğu Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan Muhafız final sezonuyla geliyor
17 Haziran 2020 Çarşamba 22:14 | Son Güncelleme:

Çağatay Ulusoy ve Hazar Ergüçlü'nün başrollerinde olduğu Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan Muhafız final sezonuyla geliyor

Çağatay Ulusoy ve Hazar Ergüçlü'nün başrollerinde olduğu Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan Muhafız final sezonuyla geliyor

Netflix dizisi Hakan Muhafız'ın dördüncü ve final sezonu ne zaman yayımlanacak? İşte yanıtı... Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık ve Funda Eryiğit'in rol aldığı 'Hakan Muhafız' dizisi final sezonuyla seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan Muhafız'ın dördüncü ve final sezonu 9 Temmuz’da  yayımlanacak. Hakan Muhafız dizisinin dördüncü sezonu Netflix’te 10 bölüm olarak internette yer alacak.

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