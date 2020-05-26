Çad nerede? İşte Çad ülkesinin haritadaki yeri

Çad ülkesinin haritadaki yeri merak ediliyor. Türkiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Afrika ülkesi Çad'a tıbbi yardım malzemeleri gönderdi. AA'nın haberine göre, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Afrika ülkesi Çad'a yardım malzemelerini taşıyan uçak, Ankara'dan hareket etti. Vatandaşlar "Çad nerede?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte merak edilenler..

TÜRKİYE'DEN ÇAD'A TIBBİ YARDIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığınca hazırlanan tıbbi malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Milli Savunma Bakanlığına ait A400M tipi kargo uçağına yüklendi.

Tıbbi malzemeler arasında bir de ambulans yer aldı. Uçaktaki yardım malzemesinin üzerinde Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine yer verildi.

Çad Sağlık Bakanlığı, ülkedeki koronavirüs kaynaklı ilk ölümlerin 29 Nisan'da gerçekleştiğini açıklamıştı.

Türkiye daha önce ABD, İngiltere, İspanya, İtalya ve Balkan ülkelerinin de arasında olduğu çok sayıda ülkeye tıbbi yardımda bulunmuştu.

ÇAD NEREDE?

Çad, Orta Afrika'da, denize kıyısı olmayan bir kara ülkesidir. Kuzeyinde Libya, batısında Nijer, Nijerya ve Kamerun, güneyinde Orta Afrika Cumhuriyeti, doğusunda ise, Sudan yer alır. Ülkenin büyük kısmı Sahra Çölü ile kaplıdır. Ülke adını bir zamanlar Afrika'nın ikinci büyük gölü iken şimdi normal büyüklüğünün %10'una kadar küçülmüş olan Çad Gölü'nden almakta olup belki de bu yüzden bazı yazarlarca "Afrika'nın ölü kalbi" olarak da nitelendirilmiştir.

En yüksek tepesi Emi Koussi dağı olup, en büyük kenti ise aynı zamanda başkent olan N'Djamena'dır. Ülkenin en büyük etnik topluluğu Müslüman Gouran halkı olmakla birlikte yakın zamanda İslam veya Hristiyanlığa geçmiş çok sayıda etnik topluluğun yanı sıra kırsal alanda animizm ve çeşitli yerel inançları sürdüren halkları da barındırmaktadır.

ÇAD HARİTASI