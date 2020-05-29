29 Mayıs 2020 Cuma 22:29 | Son Güncelleme:
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Büşra Pekin 'Kutsal Damacana' filmindeki rol arkadaşı Şafak Sezer'in açıklamalarına yanıt verdi!
Oyuncu Büşra Pekin, 'Kutsal Damacana' filminde oynadığı Şafak Sezer'in "Bir daha Büşra ve Ersin ile oynamam" sözlerine yanıt verdi.
RECEP ASLAN
Bebek’te görüntülenen Pekin, “Akşamında biz telefonla konuştuk. Uzun süredir aramıyoruz, sohbet etmiyoruz diye sitem etmiş. Herhangi bir sorun yok. Kutsal Damacana filmi ikimizin de çok sevdiği, çok severek oynadığımız bir filmdi" dedi.