Büşra Pekin 'Kutsal Damacana' filmindeki rol arkadaşı Şafak Sezer'in açıklamalarına yanıt verdi!

RECEP ASLAN



Bebek’te görüntülenen Pekin, “Akşamında biz telefonla konuştuk. Uzun süredir aramıyoruz, sohbet etmiyoruz diye sitem etmiş. Herhangi bir sorun yok. Kutsal Damacana filmi ikimizin de çok sevdiği, çok severek oynadığımız bir filmdi" dedi.