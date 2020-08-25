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  3. Buse İskenderoğlu ve Simay Rasimoğlu'na korona engeli! Salgın nedeniyle oyunculuk eğitimlerine ara verdiler
25 Ağustos 2020 Salı 19:48 | Son Güncelleme:

Buse İskenderoğlu ve Simay Rasimoğlu'na korona engeli! Salgın nedeniyle oyunculuk eğitimlerine ara verdiler

Buse İskenderoğlu ve Simay Rasimoğlu'na korona engeli! Salgın nedeniyle oyunculuk eğitimlerine ara verdiler

Miss Turkey 2016 birincisi güzeli Buse İskenderoğlu ve Miss Turkey 2019 birinci güzeli Simay Rasimoğlu, City's Nişantaşı'nda görüntüledi.

Güzeller, Kovid-19 salgını nedeniyle Fashion Week İstanbul’un yeni sezonu 12-16 Ekim 2020 tarihleri arasında dijital platformlarda gerçekleşeceği için defileden defileye koştuklarını söylediler. Salgın öncesi oyunculuk eğitimi almaya başladıklarını açıklayan ikili, ancak koronavirüs nedeniyle eğitimlerine ara verdiklerini söylediler. 

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