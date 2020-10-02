02 Ekim 2020 Cuma 20:24 | Son Güncelleme:
Buse İskenderoğlu ve Sevval Şahin oyuncu olmak istiyorlar!
2016 Türkiye güzeli Buse İskenderoğlu ve 2018 Türkiye güzeli seçilen Sevval Şahin, Zorlu'da objektiflere yansıdı.
Alışveriş yapan sıkı dostlar Buse İskenderoğlu ve Sevval Şahin, oyunculuk derslerine devam ettiğini söylediler. İkili “Oyunculuk tabii ki düşünüyoruz ama önce aldığımız oyunculuk eğitimini tamamlamamız lazım. Daha sonrasında içimize sinen bir proje olursa neden olmasın ikimiz de çok istiyoruz" dedi.