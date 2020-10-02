Buse İskenderoğlu ve Sevval Şahin oyuncu olmak istiyorlar!

Alışveriş yapan sıkı dostlar Buse İskenderoğlu ve Sevval Şahin, oyunculuk derslerine devam ettiğini söylediler. İkili “Oyunculuk tabii ki düşünüyoruz ama önce aldığımız oyunculuk eğitimini tamamlamamız lazım. Daha sonrasında içimize sinen bir proje olursa neden olmasın ikimiz de çok istiyoruz" dedi.