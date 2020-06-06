Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7688
  • 7,6343
  • 366.799
  • 110022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Burun tıkanıklığına karabiberli çözüm
06 Haziran 2020 Cumartesi 00:08 | Son Güncelleme:

Burun tıkanıklığına karabiberli çözüm

Burun tıkanıklığına karabiberli çözüm

Hazımsızlığı gidermesi, öksürük, ses kısıklığı, soğuk algınlığı için fayda sağlamasıyla bilinen karabiber burun tıkanıklığını da gideriyor.

 Aynı zamanda balgam söktürüyor. Fitoterapi uzmanları, “Bir bardak ılık suyun içine bir çay kaşığı karabiber atıp karıştırın. Bu şekilde karabiberli suyu için. Karabiberli su ile solunum yollarınız açılacaktır. Burun tıkanıklığının açılması için diğer bir yöntem ise okaliptüs yağı ile karıştırmaktır. Bunun için geniş bir kabı dolduracak kadar suyu kaynatın. Suyun içine 3 damla okaliptüs yağı damlatın. Üzerine bir çay kaşığı karabiber ekleyin. Bu suyun buharını soluyun” önerisinde bulunuyor.  

Fransa Savunma Bakanlığı duyurdu: Mali'de El Kaide lideri Abdel Malek Droukdel öldürüldü!
Darbeci Hafter terk etmişti... Libya ordusu stratejik kente girdi!
CHP'li Enis Berberoğlu için karar belli oldu!
BBC'den Türkiye'ye övgü dolu sözler!
Son dakika deprem haberi: Malatya'da şiddetli deprem!
Firari Can Dündar'ın villasının kaçak bölümlerinde yıkım başladı!

Firari Can Dündar'ın villasının kaçak bölümlerinde yıkım başladı!

George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi

George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi

Filizlenen sarımsağı sakın atmayın!

Filizlenen sarımsağı sakın atmayın!

Camilerde salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı

Camilerde salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı