Burun tıkanıklığına karabiberli çözüm

Aynı zamanda balgam söktürüyor. Fitoterapi uzmanları, “Bir bardak ılık suyun içine bir çay kaşığı karabiber atıp karıştırın. Bu şekilde karabiberli suyu için. Karabiberli su ile solunum yollarınız açılacaktır. Burun tıkanıklığının açılması için diğer bir yöntem ise okaliptüs yağı ile karıştırmaktır. Bunun için geniş bir kabı dolduracak kadar suyu kaynatın. Suyun içine 3 damla okaliptüs yağı damlatın. Üzerine bir çay kaşığı karabiber ekleyin. Bu suyun buharını soluyun” önerisinde bulunuyor.