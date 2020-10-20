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  • Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl ayrıldı mı? 'Evden taşındım, ayrılıyoruz'
20 Ekim 2020 Salı 07:00 | Son Güncelleme:

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl ayrıldı mı? 'Evden taşındım, ayrılıyoruz'

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl ayrıldı mı" 'Evden taşındım, ayrılıyoruz'
- RECEP ASLAN

Boşandıktan sonra ilişkilerine ikinci şans veren Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, bir kez daha ayrılma noktasına geldi. Akçıl, ‘'Evleri ayırdık. Ayrılmayı düşünüyoruz' dedi.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı ikilisinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor... Boşandıktan sonra yeniden birlikteliklerine şans veren ikili, geçtiğimiz haftalarda bir kez daha kıskançlık nedeniyle tartıştı. Tartışma sonrası biraz uzak kalmak isteyen ikili, evlerini ayırdı. Muamma adlı mekandan çıkarken görüntülenen Akçıl, iddiaları doğruladı. Aralarında problemler olduğunu aktaran popçu, "Ayrılığı düşünme aşamasındayız” dedi. Evlerini ayırdıklarını da ekleyen şarkıcı, art arda gelen sorular karşısında ‘’Bu konu hakkında fazla yorum yapamam' diyerek evinin yolunu tuttu. Sinan Akçıl, Nez adında bir kızla birlikte olduğu için ayrıldıkları yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlarken, hakkında çıkan asılsız iddialar için de mahkeme yoluna gideceğini vurguladı. 

SAHNESİNİ İZLEMEYE GİTMİŞ

Sinan Akçıl'la aşk yaşadığı iddia edilen Nez adlı diyetisyenin geçtiğimiz hafta Deha Bilimlier ile birlikte Muamma adlı mekanda sahne alan Sinan Akçıl'ı dinlemeye gittiği ortaya çıktı. Son dönemde fazla kilolarıyla dikkat çeken Sinan Akçıl'ın, Nez'in verdiği diyet listesiyle zayıflamaya çalıştığı iddiası da ortaya atıldı. Akçıl, dedikoduları kesin bir dille yalanladı. 

<p>Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a><br></p>

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