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  3. Burcu Esmersoy Instagram'da yeni bir sayfa açtı
30 Ağustos 2020 Pazar 08:00 | Son Güncelleme:

Burcu Esmersoy Instagram'da yeni bir sayfa açtı

Burcu Esmersoy Instagram'da yeni bir sayfa açtı
- Recep ASLAN

Burcu Esmersoy, Instagram'da temizliğe gitti. Sunucu, eski eşi Berk Suyabatmaz'ı, Allan Hakko'yu ve Berrak Tüzünataç'ı arkadaş listesinden çıkardı.

Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabında temizliğe gitti. Ünlü sunucu, bir dönem birlikte olduğu eski sevgililerini artık hayatından sildi! Her fırsatta eski eşi Berk Suyabatmaz ile arkadaş olarak kaldıklarını söyleyen Esmersoy, şaşırtan bir hamlede bulundu. Manken, hem eski eşini hem de Suyabatmaz ile bir dönem sevgili olan Berrak Tüzünataç’ı arkadaş listesinden çıkardı. Sunucu, ardından 4 aylık ilişki yaşadığı Vakko’nun veliahtı Allan Hakko’yu da Instagram’dan sildi. Eski eşini ve sevgilisini silen Burcu Esmersoy’un yakın çevresine "Artık hayatımda düzenli bir sayfa açmak istiyorum” dediği öğrenildi. Ünlü sunucunun bu davranışı “Burcu ex temizliği” yapmış yorumlarına neden oldu. 

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