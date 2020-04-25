Burcu Biricik ekibi için sardı
Son olarak Hayat Şarkısı adlı dizide izlediğimiz Burcu Biricik, koronavirüs nedeniyle setlere verilen arada mutfağa girdi ve ekip arkadaşlarına bir sürpriz yaptı.
Yapması maharet isteyen yaprak sarmaları incecik sararak tencereye dizen Biricik’e kamera arkasında eşi Emre Yetkin de destek verdi. Videonun sonunda bir tencere yaprak sarması ile kameraya konuşan Burcu Biricik hazırladığı bu lezzeti Hayat Şarkısı dizisindeki ekip arkadaşlarına ve senaristine armağan etti.