Burak Yırtar ile nişanlanan Yasemin Sakallıoğlu evlilik hazırlıklarına başladı

Önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu "Kasım veya Aralık gibi nikah düşünüyoruz. Belli değil tam olarak. Hazırlıklar tamam gibi ama bu durumdan dolayı "Acaba nikah mı? Yoksa düğün mü olsun?" diye karar vermedik hala. Hayalimizde kır düğünü vardı ama şu anki durum neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" diye konuştu.