19 Ekim 2020 Pazartesi 21:53 | Son Güncelleme:
Burak Deniz ve sevgilisi Didem Soydan'dan birlikte ilk kare
Manken Didem Soydan ile Maraşlı dizisinde rol alan Burak Deniz'in aşk yaşadığı iddiaları uzun süredir konuşuluyordu.
Burak Deniz ve Didem Soydan ikilisinin birlikteliği geçtiğimiz hafta belgelendi. Ünlü oyuncu, Soydan ile Nişantaşı'nda objektiflere yansımıştı. Bu gelişmenin ardından yakışıklı oyuncu, sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaştı. Burak Deniz, yayınladığı kareye, "Enfes bir geceden sıcacık bir an bu kare" notunu düştü.