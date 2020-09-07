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  3. Burak Deniz ile Dilan Çiçek Deniz kendi ‘Yarım Kalan Aşklar'ını anlattılar
07 Eylül 2020 Pazartesi 20:21 | Son Güncelleme:

Burak Deniz ile Dilan Çiçek Deniz kendi ‘Yarım Kalan Aşklar'ını anlattılar

Burak Deniz ile Dilan Çiçek Deniz kendi ‘Yarım Kalan Aşklar'ını anlattılar

‘Yarım Kalan Aşklar'da rol alan Burak Deniz ile Dilan Çiçek Deniz, kendi yarım kalan aşk hikayelerini söyledi.

‘Yarım Kalan Aşklar' dizisinin “Aşk iki beden arasında değil, ruhlar arasında yaşanır” sloganından yola çıkılarak sorulan soruya, Burak Deniz ile Dilan Çiçek Deniz ikilisi “Aşk hem ruhlar hem bedenler arasında yaşanır” diyerek aynı fikirde olduklarını paylaştı. Dizi, 10 Eylül’de BluTV’de izleyiciyle buluşacak.

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