Burak Deniz ile Dilan Çiçek Deniz kendi ‘Yarım Kalan Aşklar'ını anlattılar

‘Yarım Kalan Aşklar' dizisinin “Aşk iki beden arasında değil, ruhlar arasında yaşanır” sloganından yola çıkılarak sorulan soruya, Burak Deniz ile Dilan Çiçek Deniz ikilisi “Aşk hem ruhlar hem bedenler arasında yaşanır” diyerek aynı fikirde olduklarını paylaştı. Dizi, 10 Eylül’de BluTV’de izleyiciyle buluşacak.