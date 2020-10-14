14 Ekim 2020 Çarşamba 19:43 | Son Güncelleme:
Burak Deniz ile Didem Soydan'ın ilişkisi Nişantaşı'nda belgelendi
Birlikte oldukları yönünde haberleri çıkan Burak Deniz ile Didem Soydan'ın ilişkisi belgelendi. Oyuncu, kız arkadaşının evinden çıkarken görüntülendi.
Büşra Develi’den ayrıldıktan sonra bir süredir yalnız olan oyuncu Burak Deniz ile manken Didem Soydan’ın birlikte olduğu yazıldı. Gözlerden uzak aşk yaşayan ikilinin arkadaşlıkları, önceki gün Nişantaşı’dan belgelendi. Geçtiğimiz akşam bir programa konuk olan Burak Deniz, çekim sonrası soluğu Didem Soydan'ın evinde aldı. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan çift, sabah evden birlikte çıktı. İkili daha sonra Nişantaşı'ndaki bir mekanda görüntülendi. 'Magazin Burada’ kameralara yansıyan çiftin ilişkisi böylelikle de ortaya çıkmış oldu.