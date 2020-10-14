Burak Deniz ile Didem Soydan'ın ilişkisi Nişantaşı'nda belgelendi

Büşra Develi’den ayrıldıktan sonra bir süredir yalnız olan oyuncu Burak Deniz ile manken Didem Soydan’ın birlikte olduğu yazıldı. Gözlerden uzak aşk yaşayan ikilinin arkadaşlıkları, önceki gün Nişantaşı’dan belgelendi. Geçtiğimiz akşam bir programa konuk olan Burak Deniz, çekim sonrası soluğu Didem Soydan'ın evinde aldı. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan çift, sabah evden birlikte çıktı. İkili daha sonra Nişantaşı'ndaki bir mekanda görüntülendi. 'Magazin Burada’ kameralara yansıyan çiftin ilişkisi böylelikle de ortaya çıkmış oldu.