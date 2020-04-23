Burak Deniz gönlünü meslektaşı Beste Kökdemir'e kaptırdı

RECEP ASLAN



Büşra Develi ile iki sene önce yollarını ayıran oyuncu Burak Deniz, kalbinin kapılarını Beste Kökdemir'e açtı! Deniz, yıllar önce ‘Tatlı Küçük Yalancılar’ dizinde birlikte rol aldığı Kökdemir ile olan arkadaşlığını aşka dönüştürdü. Taze çift, önceki gün ilk kez Kuruçeşme’de kameralara yansıdı. Sahilde yürüyüş yaptıkları sırada karşılarında bir anda gazetecileri gören ikili, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Koşar adımlarla markete giren ünlü çift, 4 gün sokağa çıkma yasağı için alışveriş yaptı. Marketten ayrı ayrı çıkan Deniz ile Kökdemir, 'İlişkiniz hayırlı olsun' temennisini, "Kolay gelsin" diyerek geçiştirdi.