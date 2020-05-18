Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Vatandaşlar "Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü 18 Mayıs 2020? Bugün orucun kaçıncı günündeyiz?" sorularının yanıtını araştırıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayının bitmesine de sayılı günler kaldı. Oruç ibadetini yerine getirdiğimiz ve kuran hatimleri indirdiğimiz mübarek Ramazan ayı 23 Mayıs'ta sona erecek. Son oruç 23 Mayıs'ta tutulacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 24 Mayıs'ta idrak edilecek.

BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?

Bugün 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü, Hicri takvimde 25 Ramazan 1441 tarihine tekabul ediyor. Bugün Ramazan'ın 25. günündeyiz. Bu sene 30 gün oruç tutacağımız Ramazan ayının bitmesine ise 5 gün kaldı.

RAMAZAN'IN ÖNEMİ NEDİR?

Bereketin ve mağfiret mevsimi olarak bilinen Ramazan ayı, oruç ve diğer ibadetlerin yerine getirileceği bir ay oluyor. AçıklamaRamazan, Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya başlanılan aydır. Bu ayda oruç tutmak İslam'ın beş şartından biridir.Ayın hilal görünümünün ilk görülüşünden itibaren 29 veya 30 gün boyunca Ramazanın sürdüğü hadislerden alıntılanarak hesaplanmıştır.

Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kabul edilir. Kadir gecesi ile ilgili Kur'an'ın 97. süresi olan Kadir Suresinin ilk üç ayetinde Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır denmektedir.

Mükellef olan Müslümanların Ramazan orucunu tutması farzdır. Ramazan orucunun tutulduğu bu ay boyunca gündoğumundan önceki alacakaranlık ile günbatımından sonraki alacakaranlık arasında yemek-içmek ve cinsel ilişkide bulunmak Müslümanlara yasak kılınmıştır.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs 2020 Pazar 1. GÜN

25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. GÜN

26 Mayıs 2020 Salı 3. GÜN

DİYANET RAMAZAN TAKVİMİ