Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü 18 Mayıs 2020? Bugün orucun kaçıncı günündeyiz?
Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala bugün Ramazan'ın kaçıncı gününde olduğumuz merak ediliyor. Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü 18 Mayıs 2020? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Mübarek Ramazan ayı bu sene 24 Nisan'da başlamıştı. Oruç ibadetinin yerine getirildiği bu ayda diğer ibadetler daha bir özenle yerine getiriliyor. Kuran okumaları yapılıyor, teravih namazları kılınıyor. Diyanet'in takvimine göre bu sene 30 gün oruç tutuyoruz. İşte 2020 Diyanet Ramazan takvimi...
Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Vatandaşlar "Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü 18 Mayıs 2020? Bugün orucun kaçıncı günündeyiz?" sorularının yanıtını araştırıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayının bitmesine de sayılı günler kaldı. Oruç ibadetini yerine getirdiğimiz ve kuran hatimleri indirdiğimiz mübarek Ramazan ayı 23 Mayıs'ta sona erecek. Son oruç 23 Mayıs'ta tutulacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 24 Mayıs'ta idrak edilecek.
BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?
Bugün 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü, Hicri takvimde 25 Ramazan 1441 tarihine tekabul ediyor. Bugün Ramazan'ın 25. günündeyiz. Bu sene 30 gün oruç tutacağımız Ramazan ayının bitmesine ise 5 gün kaldı.
RAMAZAN'IN ÖNEMİ NEDİR?
Bereketin ve mağfiret mevsimi olarak bilinen Ramazan ayı, oruç ve diğer ibadetlerin yerine getirileceği bir ay oluyor. AçıklamaRamazan, Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya başlanılan aydır. Bu ayda oruç tutmak İslam'ın beş şartından biridir.Ayın hilal görünümünün ilk görülüşünden itibaren 29 veya 30 gün boyunca Ramazanın sürdüğü hadislerden alıntılanarak hesaplanmıştır.
Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kabul edilir. Kadir gecesi ile ilgili Kur'an'ın 97. süresi olan Kadir Suresinin ilk üç ayetinde Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır denmektedir.
Mükellef olan Müslümanların Ramazan orucunu tutması farzdır. Ramazan orucunun tutulduğu bu ay boyunca gündoğumundan önceki alacakaranlık ile günbatımından sonraki alacakaranlık arasında yemek-içmek ve cinsel ilişkide bulunmak Müslümanlara yasak kılınmıştır.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
24 Mayıs 2020 Pazar 1. GÜN
25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. GÜN
26 Mayıs 2020 Salı 3. GÜN
DİYANET RAMAZAN TAKVİMİ