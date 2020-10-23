Bugün burçları neler bekliyor? 23 Ekim 2020 Cuma günlük burç yorumları

KOÇ BURCU (21 MART- 20 NİSAN)



Bugün eşiniz ve ikili ilişkilerdeki gerginliği en üst noktalara çıkarmaya eğilimlisiniz. Sonradan pişman olacağınız kelimeleri sarf etmeniz ilişkilerinizi çıkmaz yollara sokabilir. Hafta sonuna doğru her türlü zorluğa rağmen, iş yerinizdeki projeleri keyifli bir şekilde tamamlamanın verdiği huzuru yaşayacaksınız. Stresinizi azaltmak için bugün kendinizle ilgilenin, dış görünüşünüzü değiştirmek, boya ve bakımlarınızı yaptırmak için harika bir gün.

BOĞA BURCU (21 NİSAN- 20 MAYIS)



Yolculuklara çıkmak için planlar yapabilirsiniz. Bugün iletişimde ne kadar zorlansanız da eski partnerlerden gelen konularda yüzleşmek ve sevgi ile onları uğurlamak için uygun bir gün. Yolları tıkanan, yapmak istediklerine bir türlü ulaşamayan Boğa burçları bugünü dua enerjisinde geçirmeye özen göstermeli. Sadaka ve yardımlar ile sıkıntılarınızın önüne geçebileceksiniz.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS- 20 HAZİRAN)



Bekar İkizler burcuysanız, eski sevgilinizden gelen haberler karşısında ne yapacağınızı bilemeyeceksiniz. Tekrar şans vermek isterseniz bir fırsatınız daha bulunuyor, konuşmalı ve kendinizi net bir şekilde ortaya koymalısınız. Parasal konularda giderlerinizi dengelemelisiniz. Kardeşlerinizin size ihtiyacı var, mutlaka görüşmeli ve yardım elinizi uzatmalısınız.

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN- 22 TEMMUZ)



Kendinizi dengede hissedeceksiniz, karşılaştığınız pek çok zorluğun dengeye ulaştığını fark ettiğinizde mutlu olacaksınız. Aşk ilişkinizde tensel temasın hakim olduğu, ilişkinizdeki problemleri daha yakın temasla halledebileceğiniz bir gün. Ortaklarınızdan gelecek iş fırsatları, eş ya da sevgilinizin gelirindeki artış sizi rahatlatacak.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)



Eski sevgiliniz ya da bir arkadaşınızla görüşmek için hazırlık yapacağınız bir gün. Yarım kalan bir şeyler varsa, aranızda saf bir sevgi olduğunu düşünüyorsanız son şansı verebilirsiniz birbirinize. Büyük haksızlıklara uğrayarak ayrıldıysanız tekrar şans vermeyiniz. Zihinsel sıkıntıları önlemek amacıyla daha sakin kalmalı ve bol bol su ile arınmalısınız.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)



Aile büyükleri ile aranızda sıkıntılar oluştuysa bugün gönül alma günü. Parasal konulardaki harcamalarınızı bir kez daha gözden geçirmek oldukça yerinde olacak. Ani çıkacak borçlanmalar olabilir aman dikkat. Günün güzel yanı aşk ilişkinizde sevgilinizden pahalı bir hediye alabilirsiniz. İlişkisi olmayan Başaklar ise maddi durumu iyi bir kişi ile yolları kesişebilir.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL- 22 EKİM)



Bugün eş ya da sevgilinizle aranızdaki uyum harika yeter ki siz gergin olmayın. Partnerinize sürpriz hediyeler ve yardımlar yapmanız bugün ikinizin arasındaki gerilimi azaltacak. Çocuklarınızın yardıma ihtiyacı olabilir, mutlaka onlarla konuşmalısınız. Bekar Teraziler için geçmiş aşklarını unutabilirlerse önümüzdeki günlerde mutluluğu yakalayabilecekler.

AKREP BURCU (24 EKİM- 21 KASIM)



Sağlığınıza muazzam dikkat etmelisiniz. Her konuda kendinizi net ortaya koyarken sivri dilli olmaktan kaçınmalısınız. Kardeşlerinizin ve ailedeki hasta kişilerin size ihtiyacı olduğunu unutmamalısınız. Kendinizi yanlış ifade etmeniz hayatınızdaki kişiler ile aranızı açabilir. Yanlış ilişkilere kapılmak üzere olabilirsiniz, kendinize dikkat etmelisiniz.

YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)



Evde kalmaktan uzunca bir süredir sıkılmıştınız. Bugün izole bir şekilde sosyalleşmek için planlar yapabilir hafta sonuna keyifli şekilde girebilirsiniz. Sevdiklerinizden aldığınız güzel haberler sizi çok mutlu edecek. Gelen sürpriz hediyelere şaşıracaksınız. Bekar Yaylar yeni bir birlikteliğe evet demek için acele etmemeli, biraz zamana yaymalı. İlişkisi olanlar ise sevdiğinin kıymetini bilmeli.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)



Eşinizin ailesinden alacağınız destekler ile daha mutlu hissedeceksiniz. Aile birliğinin bütünlüğünü düşünmeniz sebebiyle pek çok kişinin hayatındaki sıkıntılı süreçlere yardımcı olmak isteyeceksiniz. Maddi kaynaklarınızdaki artış için yurtdışı veya şehir dışındaki yatırımları araştırmaya başlayabilirsiniz. Eşinizden gelecek destek sizi çok mutlu edecek.

KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)



İç sıkıntılarınızı azaltmak için dua edebilir. Eğer ki çıkış yolu bulamıyorsanız belki önümüzdeki günlerde daha rahat etmek için bir psikologdan yardım alabilirsiniz. Hukuki yönden çözülmeyi bekleyen parasal kaynaklarınız için bu konuda uzmanlaşmış avukatlarla çalışmak isteyebilirsiniz. Sözcüklerinize ve düşüncelerinize çok dikkat edin, felaket senaryoları uzun vadede hayatınızın gerçeği olabilir.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

