Bugün burçları neler bekliyor? 20 Mayıs 2020 Çarşamba günlük burç yorumları: Başak baskıcı tavırlarından vazgeçmeyi öğrenecek, İkizler aşk hayatına zaman ayırarak motive olacak

20 MAYIS KOÇ BURCU YORUMU

Uzun soluklu projelerinize yönelmenizde, başarmak için metodlarınızı uyarlamanızda fayda var. Tuhaf hareketler nedeniyle önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz. Ortaya çıkan şeyleri ya da mevcut durumu daha detaylı incelemeli veya ilerleyen zamanda oluşabilecek kayıp ve kazançlara odaklanmalısınız.

20 MAYIS BOĞA BURCU YORUMU

Tüm proje veya işlerle aynı anda ilerlemek yerine, birini seçip o yoldan devam etmeniz yararınıza olur. İltifatlar veya hoşunuza gidebilecek cümleler her şeyi kontrol altına aldığınızı düşünmenize neden olmamalı! Bazı olayları yönlendirmeye veya sizden bir şeyler elde etmeye çalışan kişiler olabilir.

20 MAYIS İKİZLER BURCU YORUMU

Fiziksel, maddi veya duygusal konular ön planda. Her şeyin üst üste gelmemesi için teker teker ve planlı ilerlenmesi gerekiyor. Yapılacak çok iş olabilir, ama aşk hayatınıza veya keyifli aktivitelere de zaman ayırmalısınız. Sürekli iş odaklı olmanız bazı kişilerin size olan ilgisini azaltabilir.

20 MAYIS YENGEÇ BURCU YORUMU

Her konuda harekete geçmeden önce iki kere düşünün. Elinize çok fazla bilgi geçebilir, aralarında sır olarak saklanılması gerekenler olabilir. Paylaştığınız bilgilerin bazıları geleceğinizi etkileyebilir. Adil olunması gerekiyor. Bazı olaylardan şüphelenilmesi yerinde olabilir veya bazı konulardan şüphelenmenizi istemeyen kişiler var.

20 MAYIS ASLAN BURCU YORUMU

İlgi alanlarınızı veya arkadaşlık ilişkilerinizi genişletebilirsiniz. Jest veya yardım arayışındaysanız, alışılmadık yerlere yapılacak ziyaretler ya da seyahatler size ilham verebilir. Sizden çok fazla şey bekleyen veya talepleri bulunan kişiler olabilir, mesafede kalmalısınız. Kendi planlarınıza zaman ayırın.

20 MAYIS BAŞAK BURCU YORUMU

Baskıcı veya diktatörce tavırlardan fayda gelmesi daha zor. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelebilir veya onları arayabilirsiniz. Eski tanıdıklarınızla iletişime geçmeniz mevcut durumunuzu daha iyi anlamanıza yardım edebilir veya bir sonraki adımınızı daha kolay kurgulayabilirsiniz.

20 MAYIS TERAZİ BURCU YORUMU

Seyahatler, genişleme veya maceralar ön planda. Önünüzde çok fazla sayıda seçeneğiniz var. Aklınızı kullanmanız ve duygularınızı olaylardan bağımsız tutmanız durumunda sizi şanslı alanlara ve fırsatlara taşıyacak yararlı kararlar alabilirsiniz. Net cümleler kurmalı ve samimi olmalısınız.

20 MAYIS AKREP BURCU YORUMU

Sanatsal çalışmalarınız, aşk hayatınız veya kendinizi ifade biçiminiz çok yakında tüm ilgiyi üzerinize çekmenizi sağlayabilir. Şu ana kadar ışıklar üzerinize çevrilmediyse istemediğiniz içindir. Eğlence amaçlı planlar yapabilirsiniz. İletişim ağınızı aktif tutmanız zaman içinde kazançlara neden olabilir.

20 MAYIS YAY BURCU YORUMU

Sağlık açısından sıkıntı olmayan bir süreçtesiniz. Şu günlerde bir yıldız gibi parlıyorsunuz, herkes sizi takip edebilir. Trendleri siz yaratıyorsunuz, bazı değişiklikler yapmanız insanların düşüncelerini veya bazı işlere yaklaşımını değiştirebilir. Evinize, çevrenize ve yaşam tarzınıza yatırım yapmalısınız.

20 MAYIS OĞLAK BURCU YORUMU

Herkesi memnun edemezsiniz, imkansızı başarmaya çalışmayın. Belli bir konuyu inatçı bir kişiye anlatmaya çalışırken zaman kaybedebilirsiniz. Kendi işlerinize ve projelerinize yoğunlaşmanızda fayda var. Sahip olduğunuz şeyleri korumalı, değerli eşyalarınızı ve paranızı güvenli yerlerde tutmalısınız.

20 MAYIS KOVA BURCU YORUMU

Arkadaşlarınızla, sevgilinizle ya da işle ilgili veya yaratıcı planlar üst üste gelebilir, çifte randevulardan kaçınmak için zamanınızı doğru kullanmalısınız. Belli bir arkadaşlık ilişkiniz kanalıyla farklı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Katılımda bulunmaya hazır olmanız pozisyonunuzu güvence altına almanızı sağlayabilir.

20 MAYIS BALIK BURCU YORUMU

Mali veya duygusal işleriniz ya da iş birlikleriniz ilgi gerektirebilir. Çevrenizdeki kişilerin hareketleriyle ilgilenmek yerine, ilişkilerinize odaklanmanızda fayda var. Alışılmadık kaynaklardan baskı söz konusu. Karşınızdaki kişileri dinlemeye istekli görünmeli, ama asıl, anlaşıldığınızdan emin olmalısınız.