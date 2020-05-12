Bugün burçları neler bekliyor? 13 Mayıs 2020 günlük burç yorumları: Koç yakın ilişkilerde bağları daha da güçlenecek, Balık sezgileri sayesinde doğru adımlar atacak

KOÇ

Çevrenizle yoğun iletişim içinde olacaksınız. Kişiliğinizi her zaman vurgulamaktan yanasınız. Ay'ın bulunduğu konum yakın ilişkilerinize güçlü bağlarla bağlanmanızı sağlarken, yaşamınızla ilgili hiç kimseye ödün vermek istemiyorsunuz. Kardeşler arasında yolculuklar söz konusu olacak.

BOĞA

Duygusal yaşantınızla ilgili kesin tavırlarınız mevcut. Çevresel koşullarınızı yeniden irdelemekten korkmuyorsunuz. Arkadaşlarınızla sosyal organizasyonlar içinde olacağınız bu günde, girişimciliğiniz ön plana çıkıyor. Bazı davranışlarınız tepki alabilir fakat siz bildiğinizden şaşmamalısınız.

İKİZLER

Bugün ailenize karşı kesin tavırlı yaklaşırken, fikirlerinizde aykırılıklar olabilir. Onların sizi yargılamasına izin vermemelisiniz. Birçok sorunların üst üste gelmesinden dolayı canınız sıkılacaktır. Oysa yaşamınızla ilgili yeni yapılanmalar sizi bekliyor. Kendinizi hiç kimse ile kıyaslamak istemiyorsunuz.

YENGEÇ

Amacınız yaşam kalitenizi yüksek tutmak. Bugün ailenizle ilgili fikir ayrılıkları yaşamanız mümkün. Her zamanki denetimli davranışlarınızla çevrenizde hayranlık uyandıracaksınız. Olayların arkasında farklı oluşumları anlatmak için, zaman kaybetmemelisiniz. Bugün, sezgilerinizde yanılmadığınız anlayacaksınız.

ASLAN

Enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız. Ailenizle aranızda sezgisel bağ oluşturmak isteyebilirsiniz. Maddi konulara yaklaşımınız bireysel olmaktan çok paylaşımcı bir tablo ile gündeme gelecek. Sizin için her şey deneysel yeteneklerinizin paralelliğinde ilerliyor. Maddi arayışlarınızı sürdürmeye devam etmelisiniz.

BAŞAK

Karşıt burcunuzda ilerleyen Ay sizi ikili ilişkilerinizde zorlayabilir. Geçmişle ilgili eski olayların gündem kazanmasından hoşlanmıyorsunuz. Kinci değilsiniz fakat kendinize yapılan haksızlıklar karşısında oldukça tepkilisiniz. Bugün, ilişkinize farklı bir boyut getirecek ve bir çok olayı yeniden irdeleyeceksiniz.

TERAZİ

Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirlerinden istediğiniz gibi faydalanabilirsiniz. Olabilecek aksilikler konusunda kendinizi donanımlı hissediyorsunuz. Çevrenizde bir çok farklı oluşumlara karşı aldığınız tedbirler sonuç getirecek. Yaşama mantık çerçevesi içinde baktığınız için, çözüme ulaşmanız zor olmuyor.

AKREP

Bugün Ay'ın konumu aşk yaşantınızla ilgili olayları gündeme getirecektir. Birçok fikir arasında bocalamanız mümkün. Olaylara fazla duygusal yaklaşıyorsunuz. Yeni tanışacağınız kişilerin etkisi altında kalabilirsiniz. Çocukları olan Kovalar için ilginç ve duygusal bağlarının güçleneceği bir gün.



YAY

Bilinçaltınızı fazla yoğunlaştırdınız. Kendinizi ortaya koymaktan korkuyor gibisiniz. İçinizdeki fırtınaları hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. İsteklerinizi hiç kimseyi rahatsız etmeden bertaraf edebiliyorsunuz. Satın alma duygunuzun yoğun olması nedeniyle, sonradan kullanmayacağınız bir şey alabilirsiniz.

OĞLAK

Bugün değişik fikirler içinde bocalayabilirsiniz. Uzun vadeli beklentilere tahammülünüz yok. Her şeyin çok çabuk sonuçlanmasını isterken hatalarınız gündeme gelebilir. Ailenizin değişik aktivitelerinin katılacak ve aykırı düşüncelere sahip olsanız bile, olaylara kısa sürede uyum sağlayacaksınız.



KOVA

Ay burcunuzda ilerlerken kişisel özgürlüğünüze hiç kimseye teslim etmek istemiyorsunuz. Yaşamın felsefi yönünü görmek istiyor ve düşüncelerinizi kendi yorumlarınız doğrultusunda ortaya koyuyorsunuz. Olgunluk göstermeniz gereken bir gün içindesiniz. Bırakın insanların hakkınızda düşüncelerini.



BALIK

Maddi konulara farklı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin, finans konularında belirli yaklaşımları olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin kesin tavırları var. Onları ikna etme konusunda kesin yargılı davranmalısınız. Bugün, sezgileriniz oldukça güçlü. Kilo problemleriniz gündeme gelecek.