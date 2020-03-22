Bu vızıltı baldan tatlı

Hayatını arılara adayan Hasan Hüseyin Üzer "Dört kız çocuğum, 8 de torunum var. Arılarımı çocuklarımdan ve torunlarımdan ayırmıyorum. Evlatlarıma ne kadar düşkünsem, arılarıma da o kadar düşkünüm. Geceleri rüyalarıma giriyorlar" dedi.

BÜTÜN HAYATINI KOVANLAR DOLUSU ARIYA ADADI



Muğla'da inşaatta çalışırken taş parçasının yüzüne isabet etmesi sonucu sağ gözünü kaybeden Hasan Hüseyin Üzer, ilk başlarda hobi olarak ilgilendiği arılarla tüm sıkıntılarını unutuyor. 23 yaşında sağ gözünü kaybeden ve bu nedenle bunalıma giren Özer, zamanının tamamına yakınını arılarına ayırmaya karar verdi. Bu şekilde sıkıntılarını unutan 73 yaşındaki Üzer'e, 20 kovanda bulunan arılarını izlemek ayrı bir heyecan veriyor.

'ONLAR BENİM GÖRMEYEN GÖZÜM OLDULAR'



Hüseyin Üzer, faydası saymakla bitmeyen balı yapan arılarının en zor zamanında kurtarıcısı olduğunu söylüyor. Ömrü boyunca hiç kopmadığı arılarına hayranlık duyduğunu vurgulayan Üzer, "Tek gözünüzle tüm işlerinizi halledebiliyorsunuz ancak iki gözünüzün görmesi gibi olmuyor. Arılar adeta benim görmeyen bir gözüm oldu. Onları uçuşunu seyretmek ayrı bir keyif. Vızıltıları bana huzur, mutluluk veriyor" diyor.