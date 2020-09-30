Bu köyün taşı toprağı altın

8 milyon metreküplük alanda cevherli kütle tespit edilen bölgede altın rezerv tespiti ise tonda dört gram olarak belirlendi. 120 kişinin yaşadığı 60 haneli Boğazgören köyünde Muhtarı Cafer Özçelik, “Öncelikle köyümüzden gurbette olan gençlerimizin köye geri dönmelerini istiyorum. Buraya altın madeni işletmesi kurulunca mahallemizdeki gençlere iş kapısı olacak. Mahallenin üst tarafındaki büyük dağ altın madeninin içerisinde bir ton toprakta dört gram altın varmış” dedi.