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30 Eylül 2020 Çarşamba 21:46 | Son Güncelleme:

Bu köyün taşı toprağı altın

Bu köyün taşı toprağı altın

Erzurum'un Olur İlçesi'nde altın rezervi bulundu.

8 milyon metreküplük alanda cevherli kütle tespit edilen bölgede altın rezerv tespiti ise tonda dört gram olarak belirlendi. 120 kişinin yaşadığı 60 haneli Boğazgören köyünde Muhtarı Cafer Özçelik, “Öncelikle köyümüzden gurbette olan gençlerimizin köye geri dönmelerini istiyorum. Buraya altın madeni işletmesi kurulunca mahallemizdeki gençlere iş kapısı olacak. Mahallenin üst tarafındaki büyük dağ altın madeninin içerisinde bir ton toprakta dört gram altın varmış” dedi.

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