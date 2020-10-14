Bu köyü kimse bulamıyor

Bursa'nın Gemlik İlçesi ile Yalova'nın Armutlu İlçesi arasında kalan Karacaali Köyü’nin muhtarı Göksel Noca, "Beni arıyorlar, muhtarım köyünüz nerede diye soruyorlar. 7 tane tabela taktırdım. Buna rağmen yine de bulunamıyor. 600 nüfuslu köyümüz Osmanlı'nın sahil kasabasıymış. Saraydan emekli olanlar buraya yerleşmişler" dedi.