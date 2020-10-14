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14 Ekim 2020 Çarşamba 20:17 | Son Güncelleme:

Bu köyü kimse bulamıyor

Bu köyü kimse bulamıyor

Bursa'nın Gemlik İlçesi ile Yalova'nın Armutlu İlçesi arasında kalan Karacaali Köyü'ne gitmek isteyenler, köy çukurda kaldığı için 7 tane giriş yolu olmasına rağmen bulamıyor.

Bursa'nın Gemlik İlçesi ile Yalova'nın Armutlu İlçesi arasında kalan Karacaali Köyü’nin muhtarı Göksel Noca, "Beni arıyorlar, muhtarım köyünüz nerede diye soruyorlar. 7 tane tabela taktırdım. Buna rağmen yine de bulunamıyor. 600 nüfuslu köyümüz Osmanlı'nın sahil kasabasıymış. Saraydan emekli olanlar buraya yerleşmişler" dedi.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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