14 Ekim 2020 Çarşamba 20:17 | Son Güncelleme:
Bu köyü kimse bulamıyor
Bursa'nın Gemlik İlçesi ile Yalova'nın Armutlu İlçesi arasında kalan Karacaali Köyü'ne gitmek isteyenler, köy çukurda kaldığı için 7 tane giriş yolu olmasına rağmen bulamıyor.
Bursa'nın Gemlik İlçesi ile Yalova'nın Armutlu İlçesi arasında kalan Karacaali Köyü’nin muhtarı Göksel Noca, "Beni arıyorlar, muhtarım köyünüz nerede diye soruyorlar. 7 tane tabela taktırdım. Buna rağmen yine de bulunamıyor. 600 nüfuslu köyümüz Osmanlı'nın sahil kasabasıymış. Saraydan emekli olanlar buraya yerleşmişler" dedi.