Bu köyde 15 yıldır sigara içilmiyor

15 yıl önce köylüler tarafından alınan kararla sigara içenlerin tamamı sigarayı bıraktı. Şu an köyde yaşayan hiç kimse tütünlü ürün kullanmıyor. Alacaat Mahalle Muhtarı İlhan Sadık, “Köyde en son sigarayı Muammer ağabeyimiz içiyordu. O da bundan 15 yıl önce sigarayı bıraktı ve o tarihten bu yana da köyümüzde sigara içen yoktur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da bizim köyümüzün bu özelliğini bilmesini isteriz” dedi.

Mahallede en son sigarayı bırakan Muammer Sakin, “Ben 35 sene sigara içtim. Bırakmayı hiç düşünmezdim ama köy karar alınca bırakmak zorunda kaldım, çok iyi oldu” diyor.