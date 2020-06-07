07 Haziran 2020 Pazar 00:21 | Son Güncelleme:
Bu köy sokak köpeklerinin
Eski çöplük alana açılan oyuklarda kalan 350 sokak köpeği doğal ortamda barınmanın huzurunu yaşıyor.
Niğde'nin Çiftlik İlçesi’nde kullanılmayan eski çöplük alan sokak köpekleri için köy yaptılar. Köpekler üşümesin diye 65 oyuk açılarak yuva yapıldı, bu alan 'Köpek Köyü' haline dönüştü. 7 aydır 350 köpeğin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.
Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, “Vatandaşlarımız gündüzleri yemek ve ekmek artıklarını getiriyorlar. Yurt ve yemekhanelerdeki artıkları da getiriyoruz ancak bazıları koronavirüs yüzünden kapalı. Bu süreçte sorumluluğumuz arttı" dedi.