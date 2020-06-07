Bu köy sokak köpeklerinin

Niğde'nin Çiftlik İlçesi’nde kullanılmayan eski çöplük alan sokak köpekleri için köy yaptılar. Köpekler üşümesin diye 65 oyuk açılarak yuva yapıldı, bu alan 'Köpek Köyü' haline dönüştü. 7 aydır 350 köpeğin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, “Vatandaşlarımız gündüzleri yemek ve ekmek artıklarını getiriyorlar. Yurt ve yemekhanelerdeki artıkları da getiriyoruz ancak bazıları koronavirüs yüzünden kapalı. Bu süreçte sorumluluğumuz arttı" dedi.