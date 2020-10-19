Bu köpekler TSK için eğitim alıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) eğitimli köpekleri, Bursa Gemlik’teki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda yetiştiriliyor. Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'nda, 12 farklı köpek ırkının üretim ve eğitim faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Köpeklere, arama-kurtarma, devriye, iz takip, keşif, bomba arama, narkotik madde arama ve mayın arama branşlarında eğitim veriliyor. Köpeklerin sağlık durumu ise Hayvan Teşhis ve Tedavi Merkezi'nde Askeri Veteriner Hekimler tarafından titizlikle inceleniyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan köpekler, görev yapacakları askeri birliklere sevk ediliyor.