Bu fırsat kaçmaz! PUBG ücretsiz oldu

Eylül ayında ücretsiz sunulacak olan oyunlardan birisi PlayerUnknown’s Battlegrounds yani bilinen adı ile PUBG olarak açıklandı. Bir diğer oyun ise Street Fighter V. Dövüş oyunları oldu. PUBG, 134 TL'den satışa sunulurken, Street Fighter V 84 TL'den alıcı buluyor. Yani bu ay abonelere toplamda 218 TL değerinde olan iki oyun bedava sunulacak.