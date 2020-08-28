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  3. Bu fırsat kaçmaz! PUBG ücretsiz oldu
28 Ağustos 2020 Cuma 20:00 | Son Güncelleme:

Bu fırsat kaçmaz! PUBG ücretsiz oldu

Bu fırsat kaçmaz! PUBG ücretsiz oldu

Sony, PlayStation Plus servisi üzerinden kullanıcılarına her ay iki oyunu ücretsiz olarak sunuyor.

Eylül ayında ücretsiz sunulacak olan oyunlardan birisi PlayerUnknown’s Battlegrounds yani bilinen adı ile PUBG olarak açıklandı. Bir diğer oyun ise Street Fighter V. Dövüş oyunları oldu. PUBG, 134 TL'den satışa sunulurken, Street Fighter V 84 TL'den alıcı buluyor. Yani bu ay abonelere toplamda 218 TL değerinde olan iki oyun bedava sunulacak.

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