Bu da ayı karantinası! Köye kapı yaptılar çevresini telle çevirdiler

Köylüler, tam 30 yıldır, etrafını dikenli tellerle çevirdikleri köylerini ayı ve kurtların tehlikesinden uzak tutuyor. Etrafı 5 kilometrelik tel örgüyle çevrili olan köye girmek isteyenler demir kapıyla karşılaşıyor. Köyün sakinleri ve misafirler kapıyı açtıktan sonra araçla ve yaya olarak giriş yapılabiliniyor. Köyün sakinlerine demir kapıyı açarak girmek normal gelirken, köye ilk defa gelenler ise büyük şaşkınlık yaşıyor. Bazı misafirler köyde bir şey olduğunu düşünerek kapının önünde uzun süre bekliyor.