'Bu baş ağrısı farklı' diyorsanız dikkat

Beyin tümörü; baş ağrısı, koku alma veya görmede yaşanan sorunlar, kişilik değişiklikleri, kulakta çınlama gibi çok farklı belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Bu belirtiler her zaman beyin tümörü olmasa da zaman kaybetmeden doktora başvurmak hayati önem taşıyabiliyor. Beyin tümörü ameliyatlarında kullanılan ileri teknoloji ise sağlam beyin dokusunu koruyarak hastanın sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesini sağlıyor.

KAYNAĞI ÖNEMLİ



Memorial Hastanesi Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kaynar, “Beyin tümörü beynin içinde bulunduğu bölgeye göre farklı belirtiler verebilmektedir. Daha önce yaşanmamış şekilde ortaya çıkan baş ağrıları beyin tümörlerinde en sık rastlanan belirtiler arasında yer almaktadır. Beyin tümörleri baş ağrısının yanında; koku alma veya görmede yaşanan sorunlar, kişilik değişiklikleri, kulakta çınlama, unutkanlık, nöbetler, denge sorunları, hormon problemleri gibi çok farklı belirtilerle ortaya çıkabilmektedir. Bu belirtiler farklı rahatsızlıklardan da yaşanabileceği için zaman kaybetmeden doktora gitmek önemlidir” dedi. Beyin tümörleri primer yani birincil, sekonder yani ikincil olarak adlandırılıp ikiye ayrılmaktadır. Primer tümörler beynin kendi hücrelerinden kaynaklanmaktadır. Bunlar da iyi ve kötü huylu olarak iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Tümöre müdahale edilmeden önce tipi belirlenmeli, tedavi planlaması buna göre yapılmalıdır. Beyin tümörlerinin tedavisinde büyük bir çoğunlukla cerrahi yaklaşımlar tercih edilmektedir. Pek çok hasta ameliyat olmaktan korkup, tedaviyi geciktirebilmektedir. Ancak doktor deneyimi ve ileri teknolojinin birleşmesi ile beyin tümörü ameliyatlarında yaşanan risk minimuma inmektedir. Beyin tümörü ameliyatlarında amaç hastanın tüm vücut fonksiyonları korunarak tümörden kurtulmasının sağlanmasıdır. Beyinde gerçekleştirilen cerrahi işlemler çok hassas olmalıdır. Cerrahın deneyimi ile birlikte kullanılan ileri teknoloji ürünler beyin tümörü ameliyatlarını daha güvenli hale getirmektedir. Beyin tümörü ameliyatlarında özellikle nöronavigasyon ve nöromonitörizasyon teknolojisi ön plana çıkmaktadır.

BEYNİN HARİTASI ORTAYA KONULUYOR



Beyin tümörü ameliyatlarını daha güvenli hale getiren nöromonitörizasyon ve nöronavigasyon teknolojilerinin cerraha ameliyat sırasında güvenli yollar sağlamaktadır. Uygulama şu şekilde olmaktadır: Ameliyat öncesi hastanın Manyetik Rezonans (MR) veya Bilgisayarlı Tomografi(BT) görüntüleri alınmaktadır. Elde edilen bu görüntüler üst üste konularak ameliyatta kullanılan “Nöronavigasyon” cihazına yüklenerek cerrahi ekibe ameliyatın yapılacağı bölgeye ulaşacak en kısa ve güvenli yol haritası çıkartılır. Nöromonitörizasyon cihazı ise elektrotlar sayesinde kaslardan alının sinyallerde düşme yaşanması durumunda uyarı verir. Felç riskinin fazla olduğu beyin tümörü ameliyatlarında nöromonitörizasyon cihazını kullanılması yaşanabilecek komplikasyonları azaltmaktadır.