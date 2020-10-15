15 Ekim 2020 Perşembe 20:08 | Son Güncelleme:
Bu balın kilosu bin lira
Rize'nin İkizdere İlçesi'nde, 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası'nda üretilen dünyaca ünlü Anzer balında sağım tamamlandı.
Bu yıl üretilen 2 ton Anzer balı, kilosu bin liradan satışa çıkarılırken, ilk haftada 800 kilosu ön siparişle satıldı. Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, "Tahlilden onay alarak gelen balların burada dolumunu ve etiketlemesini yapıyoruz. Uygun olmayan ürünleri ise üreticilerimize geri iade ettik” dedi.