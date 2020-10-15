Bu balın kilosu bin lira

Bu yıl üretilen 2 ton Anzer balı, kilosu bin liradan satışa çıkarılırken, ilk haftada 800 kilosu ön siparişle satıldı. Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, "Tahlilden onay alarak gelen balların burada dolumunu ve etiketlemesini yapıyoruz. Uygun olmayan ürünleri ise üreticilerimize geri iade ettik” dedi.