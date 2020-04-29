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  3. Boyundaki şişliği hafife almayın

Boyundaki şişliği hafife almayın

Boyundaki şişliği hafife almayın

Kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen kanser türünün tiroit kanseri olduğunu biliyor muydunuz?

Anlaşılması oldukça zor olan tiroit kanseri en çok tedavi edilebilen kanser türlerinden birisi. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Abdülkerim Özakay “Lenf bezleri şişer ya da boyunda şişlik meydan gelir. Boğazda sıkıntı hissi, nefes alırken zorlanma, yutkunurken zorlanma, ses kısıklığı ve boğazda baskı hissetme belirtileri arasındadır” diyor. Dr. Özakay “Tiroit kanseri teşhisinin konulabilmesi için öncelikle iyi bir muayene gerekir” diyor.


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