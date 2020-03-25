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  3. Boyun ve bel kütletenler dikkat! Felç kalma riskiniz olabilir

Boyun ve bel kütletenler dikkat! Felç kalma riskiniz olabilir

Boyun ve bel kütletenler dikkat! Felç kalma riskiniz olabilir

Günümüz teknolojisindeki gelişmelere rağmen çalışma hayatında ‘insan' faktörü önemini korumaya devam ediyor.

Dolayısıyla duruş bozuklukları, masa başında geçirilen uzun saatler ve hareketsiz yaşam tarzı, özelikle boyun ve bel ağrılarına yol açabiliyor. Bu ağrılardan kurtulmak için kütletme gibi ani hareketlerin sinir sıkışmasına sebep olabileceğini belirten Doç. Dr. Çağatay Öztürk, kütletmelerin ilerleyen dönemlerde felce gidebilecek kadar zararlı bir davranış olduğunun altını çizdi. Kütletme hareketlerinin ani şekilde yapıldığında da sinir sıkışmalarının meydana gelebileceğini belirten Öztürk, rahatlamak isteyenlerin belirli bölgelerini kütleterek eklemlerini zorladığını söyledi. Kütletme hareketlerinin kemikler arasında bulunan kıkırdak kemiğini zedelediğini hatta neredeyse yok ettiğinin altını çizen Öztürk, “Kütletme hareketleri, sinir sıkışmalarına sebep olabileceği gibi ileriki dönemlerde felce gidebilecek kadar zararlı bir davranış olarak karşımıza çıkıyor” dedi. 


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