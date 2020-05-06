Boyun ve bel kütletenler dikkat!

Ancak ilerleyen dönemlerde felce gidebilecek kadar zararlı bir davranış olan bu hareketler, vücudu olumsuz etkiliyor. Kütletme hareketlerinin ani şekilde yapıldığında sinir sıkışmalarının olabileceğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Çağatay Öztürk, bu hareketin kemikler arasında bulunan kıkırdak kemiğini zedelediğini hatta neredeyse yok ettiğinin altını çiziyor. Doç. Dr. Öztürk, “Omurlarımızın arasında 'faset eklem'ler var. Kütletme anında eklemlerin çok zorlanmasına, eklem içinden geçen sinirlerin sıkışmasına dolayısıyla da şiddetli ağrı ve kas spazmına neden olabiliyor. Bunların önüne geçmek için, doktora başvurulması gerekir. Doktor kontrolünde egzersiz hareketleri yapılmalıdır“ dedi.