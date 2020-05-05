Boyun fıtığı parmak uyuşması yapar

Çoğu zaman önemsemediğimiz bu durum, kronik bir hal aldığında eğer gerekli tedbirler alınmazsa, daha büyük rahatsızlıklara neden olabiliyor.

SEĞİRME VE KASILMA VARSA!



Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Ruhsan Cihan, “Parmaklardaki uyuşma hissinin çok farklı nedenleri bulunmaktadır. İlk olarak düşünmemiz gereken parmaklara kan akışını engelleyen herhangi bir durum ve sinir harabiyeti oluşturacak sebeplerdir. Aralıklı oluşan uyuşma hissi bazı hareketlerin sürekli tekrarlanmasıyla ya da yanlış bir pozisyonda uyumakla sinirler üzerine aşırı basınç olması sebebiyle meydana gelmektedir. Bunun yanı sıra, el ve ayaklardaki herhangi bir ortopedik problem sonucunda da oluşabilmektedir” dedi. Uzm. Dr. Ruhsan Cihan, “Dirsekteki ‘ulnar sinir’ adını verdiğimiz sinirin sıkışması nedeniyle elde serçe ve yüzük parmağında uyuşma oluşabilmekte, el bileğindeki median sinirin sıkışmasıyla da başparmak ve diğer parmaklarda uyuşmalar oluşabilmektedir. Tüm bunların yanında boyun ve bel fıtıkları, boyun- bel kireçlenmeleri gibi problemlerde el veya ayak parmaklarında uyuşma ve hissizlik olabilir. Ayrıca multibl skleroz, felç, tümör, diyabet gibi çok daha ciddi problemler neticesinde de parmak uyuşması oluşabilmektedir. Parmaklardaki uyuşma ve his kaybına soğukluk hissi, yanma, kaşıntı, dokunma sırasında hassasiyet, seğirme ve kasılmalar eşlik edebilir” diye konuştu.