Uzmanlar, “Anne babalar çocuklarının boyu kısa kalacak endişesiyle hekimlere başvurarak boy uzatan besinler soruyorlar. Aslında bir değil çok sayıda besin var ancak sağlıklı büyüme ve gelişme için önemli olan dengeli beslenmek. Beslenme dengesinde yüzde 50 karbonhidrat, yüzde 30 protein ve yüzde 20 yağ oranının yanında; et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, meyve ve sebzeler, tahılgiller ve baklagilleri de günlük beslenmeye dengeli dağıtmalıyız. Buna karşın boy uzamasını etkileyen ve içerdiği vitaminler ve mineraller açısından bazı besin ögeleri öne çıkabiliyor” diyor. Acıbadem Taksim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülsen Meral o besinleri anlattı:

ZEYTİN, BROKOLİ VE NAR



Melatonin açısından zengin gıdalar arasında başı çeken kiraz, yer fıstığı, mısır, kuşkonmaz, domates, üzüm, nar, zeytin, brokoli, salatalık, arpa, yulaf ezmesi, ceviz ve ayçiçeği çekirdeği tohumu çocukların sağlıklı büyümesini büyük ölçüde destekliyor.

TAVUK ETİ VE YUMURTA



Çocuğunuzun boyunun uzamasını istiyorsanız protein içeren besinler tüketmesine büyük özen gösterin. Protein içindeki aminoasitler, vücut tarafından organlardan kemiklere kadar tüm dokuları oluşturmak için kullanılıyor. Yapılan çalışmalar otla beslenen sığır etinin, sağlıklı hücrelerde rol oynayan bir aminoasit olan L-orthinine sentezlenmesine yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. Merada yetiştirilen tavuk ve yumurta da proteinden son derece zengin besinler arasında yer alıyor.

MAGNEZYUM ÇOK ÖNEMLİ



Vücudumuz kalsiyum ve D vitaminini doğru bir şekilde işlemek için magnezyuma ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle çocuğunuza magnezyum açısından zengin besinler yedirmeyi ihmal etmeyin. Magnezyum açısından zengin yiyecekler arasında siyah çikolata, avokado, fındık, somon balığı ve mercimek gibi baklagiller bulunuyor.

PORTAKAL, ANANAS VE ÇİLEK



Sağlıklı kemikler oluşturmak için C vitamini çok önemli. Vücudumuz kollajen oluşturmak için C vitamini kullanıyor. İnsanlar C vitamini sentezleyemeyen tek memeli olduğu için C vitamini açısından zengin yiyecekler tüketmek çok önemli. Portakal, kivi, çilek, ananas, karpuz, kavun ve sivri biber bu yiyeceklerden birkaçı.

YOĞURT, FASULYE VE FINDIK



Kalsiyum kemik sağlığı için çok önemli. Vücudumuz kaslarımızın kasılmalarını düzenlemek için kalsiyum kullanıyor ancak D vitamini olmadan da kalsiyumu işleyemiyor. Çocuğunuzun süt, yoğurt, fındık, fasulye, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve sardalya gibi kalsiyum açısından zengin besinler tüketmesine dikkat edin.

KABAK ÇEKİRDEĞİ VE FISTIK



Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülsen Meral “Bir amino asit olan ve büyümede rolü bulunan arjininden günde yaklaşık 15-20 gram tüketmek gerekiyor. Arjininin içinde yüksek olduğu gıdalar arasında; tavuk, kabak çekirdeği, soya fasulyesi ve yer fıstığı bulunuyor” diyor.