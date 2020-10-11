  • $7,8572
  • 9,2978
  • 487.659
  • 1165.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güneş
  • Boşanmak için 20 yıldır kocasını arıyor! 'Bu soyadıyla ölmek istemiyorum'
11 Ekim 2020 Pazar 22:06 | Son Güncelleme:

Boşanmak için 20 yıldır kocasını arıyor! 'Bu soyadıyla ölmek istemiyorum'

Boşanmak için 20 yıldır kocasını arıyor! 'Bu soyadıyla ölmek istemiyorum'

Adapazarı'nda yaşayan 4 çocuk annesi Sevdiye Dumitru, 20 yıl önce kendisini terk eden ikinci eşi Romanyalı Florian Dumitru'dan boşanamıyor.

20 yıldır kocasını her yerde aradığını ama bulamadığını söyleyen Sevdiye Dumitru, “Sevdiye Köse olarak kalmak, Sevdiye Köse olarak ölmek istiyorum. Bu çektiğim çileler artık bitsin istiyorum” dedi.

İlk evliliğinden dört çocuğu olan Sevdiye Dumitru, birçok kez mahkemeye başvurduğunu ancak karşı taraftan haber alınamadığı için boşanmanın gerçekleşmediğini söyledi. 

<p>İşgalci Ermenistan ordusu insani ateşkese rağmen gece boyunca sivil bölgelere saldırılarını sürdü

Ateşkese rağmen sivil bölgelere saldırı düzenlediler... Azerbaycan ordusu işgalci Ermeni güçlerini imha etti

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Altın fiyatları ne kadar oldu? 11 Ekim canlı gram ve çeyrek altın fiyatları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.