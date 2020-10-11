Boşanmak için 20 yıldır kocasını arıyor! 'Bu soyadıyla ölmek istemiyorum'

20 yıldır kocasını her yerde aradığını ama bulamadığını söyleyen Sevdiye Dumitru, “Sevdiye Köse olarak kalmak, Sevdiye Köse olarak ölmek istiyorum. Bu çektiğim çileler artık bitsin istiyorum” dedi.

İlk evliliğinden dört çocuğu olan Sevdiye Dumitru, birçok kez mahkemeye başvurduğunu ancak karşı taraftan haber alınamadığı için boşanmanın gerçekleşmediğini söyledi.