Boğaz ağrısına gül çayı

Bitkisel tedavi uzmanları, “Bir fincan sıcak gül çayı boğaz ağrısının yanı sıra tıkanıklığı veya burun akıntısı gibi soğuk algınlığı ve gribin ortak, çeşitli can sıkıcı semptomları için ev yapımı güzel bir çözümdür. Gül çayı, C vitamini içeriği nedeniyle enfeksiyonlarla mücadele eder ve boğazda hissedilen ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur. Manuka balı gibi bir çay kaşığı kaliteli balı tatlandırmak için çayınıza ekleyebilir şifasını ikiye katlayabilirsiniz” diyor.