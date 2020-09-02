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  3. Boğaz ağrısına gül çayı
02 Eylül 2020 Çarşamba 18:04 | Son Güncelleme:

Boğaz ağrısına gül çayı

Boğaz ağrısına gül çayı

Öksürük ve boğaz ağrısını geçiren gül çayı bağışıklığı güçlendirerek hasta olmayı önlüyor.

Bitkisel tedavi uzmanları, “Bir fincan sıcak gül çayı boğaz ağrısının yanı sıra tıkanıklığı veya burun akıntısı gibi soğuk algınlığı ve gribin ortak, çeşitli can sıkıcı semptomları için ev yapımı güzel bir çözümdür. Gül çayı, C vitamini içeriği nedeniyle enfeksiyonlarla mücadele eder ve boğazda hissedilen ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur. Manuka balı gibi bir çay kaşığı kaliteli balı tatlandırmak için çayınıza ekleyebilir şifasını ikiye katlayabilirsiniz” diyor.

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