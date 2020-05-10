Boğaz ağrısı böbrek iltihabı yapabilir

Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda sık sık görülen bu ağrılara, üşütme, salgın, hava değişimleri gibi faktörler neden olur. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emin Ünüvar “Boğaz ağrısı çoğu kez boğaz bölgesindeki halkın 'bademcik' dediği dokunun iltihaplanmasına bağlıdır.

ANTİBİYOTİK KULLANILMALI

Etkenler çoğu kez virüsler iken, yüzde 15-30 oranında yine halkımızın “beta mikrobu” diye bildiği bakterilerin neden olduğu boğaz enfeksiyonundan kaynaklanabilir. Eğer bu bakteriyel etken neden ise hastalık geçtikten sonra yüzde 1-3 oranında olmak üzere akut eklem romatizmasının gelişmesine neden olabilir. Bazı vakalarda böbreklerde iltihaba yol açıp, nefrit yapabilir” dedi. Prof. Dr. Emin Ünüvar, boğaz ağrısında semptomatik yardımcı tedavilerin kullanılabileceğini eğer beta etkeni boğaz kültüründe izole edilmişse de bu durumda antibiyotik kullanılması gerektiğini söyledi.

'TAVUK SUYU ÇORBASI' İÇİN



Sıcak içecekler içinde çay, kekik çayı, nane çayı, yeşil çay, ıhlamur gibi bitki çaylarının boğazı rahatlatacağını söyleyen Ünüvar, “Çorbalardan, özellikle tavuk suyu çorbasının boğaz ağrısını azalttığı bilinmektedir. Ağrı kesici ve antiinflamatuar özellikli ilaçlar, ki bunlar ateşi de düşüren ilaçlardır, kullanılabilir. Ökaliptus içeren pastiller tercih edilebilir. Pastil kullanımı ile iltihap bölgesindeki yangı bir miktar azaltılır, salgı çekilir ve rahatlama sağlar. Yatak istirahati önemlidir. Yatak istirahati ile virüslere karşı savaşma gücümüz artmaktadır. Dinlenmek hızla düzelmeyi sağlayacaktır” önerilerinde bulundu.