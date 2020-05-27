Böbreklerin sessiz düşmanı: Tansiyon

Gece sık idrara çıkma, idrarda köpüklenme, ağız kuruluğu, şiddetli baş ağrıları ile kendini gösteren hastalık ilerlediğinde diyaliz tedavisi ya da böbrek nakli gerektiren sonuçlara varıyor. Her tansiyon hastası böbrek yetmezliği yaşayacak anlamına gelmiyor ancak böbrek yetmezliği açısından en büyük risk grubunu tansiyon ve diyabet hastalarının oluşturduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Nefroloji Bölümü Uzmanı Uzm. Dr. Bilal Görçin, “Akciğer, kalp ve böbrekler birbirine bağlı çalışan organlardır. Tansiyonu kontrol altında tutulmayan kişiler ilerleyen dönemde böbrek yetmezliğine yakalanabilir” dedi.