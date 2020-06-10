Böbrekleri korumak için ince kalın

Çok sıvı tüketmek, böbreklerinizin fonksiyonunu düzenlemeye yardımcı olacaktır. İdrarınız saman renginde olmalıdır. Eğer daha koyu bir renkteyse yeterince dehidrasyonun, yeterince su içmemenizin habercisi olabilir. Uzmanlar, “Çok fazla kilo, kan basıncınızı yükseltir ki bu böbrekleriniz için oldukça kötüdür. Aktivitelere devam ederek ve aşırı yemek yemeyerek sağlıklı bir kiloda kalmaya çalışın. Vücut kütle indeksiniz sağlıklı bir kiloda olup olmadığınızı anlamak için yardımcı bir ölçüdür. En azından 150 dakikalık hafif-yoğun bir egzersiz hedefleyin, yürümek, bisiklet binmek veya yüzmek gibi… Bunu her hafta tekrarlayın” diyor.