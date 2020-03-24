Bıyıksız üretim

2003 YILINDA ÜRÜNDE KIL ÇIKINCA!



Adana'da cerrahi önlükten tıbbi maskeye, galoştan eldivene kadar tek kullanımlık sağlık malzemelerinin üretildiği Apex Teknik Tekstil ve Sağlık Ürünleri firması, 2003'te bir ihraç ürününde kıla rastlanması üzerine tedbirlerini sıklaştırdı. Alınan kararla fabrikada çalışan erkeklerin bıyıksız ve sakalsız olması istihdamda ilk şart olarak belirlendi.

PERSONEL HİJYENİNE DİKKAT EDİLİYOR



Bu kapsamda mevcut personel bıyık ve sakallarını keserken işe gireceklerde aranan ilk şart, bu oldu. Üretim ve Planlama Sorumlusu Hidayet Sedenler, "Firmamızda 80 personel var, bunların 60'ı erkek, gerisi kadın. Sakal ve bıyık üretim esnasında yasak. Alınan personele direkt bunları anlatıyoruz. Bu konuya özen gösteriyoruz" diye konuştu.

HER SABAH TIRAŞ OLUYORLAR



Hijyenik ürünler yaptıkları için getirilen sakalsız ve bıyıksız olma şartını garip bulmadığını dile getiren fabrika çalışanı Serdar Diler, kuraldan memnun olduklarını söyledi.