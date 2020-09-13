Birinci yıl hediyesi ATV motor! Aylin Çoşkun şaşkınlığa uğradı

Volkan Aslan şarkıcı eşi için ATV motor aldı. Kapısının önünde gördüğü hediye karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Coşkun, evini güllerle kaplatan Aslan'ın bu jesti karşısında gözyaşlarını tutamadı. Popçu, “Sevdiğim her şeyi elleriyle bizzat hazırlamış. Öyle kıymetlisin ki yüreğimde. Sen iyi ki varsın” yazdı.