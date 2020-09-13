13 Eylül 2020 Pazar 00:39 | Son Güncelleme:
Birinci yıl hediyesi ATV motor! Aylin Çoşkun şaşkınlığa uğradı
Eşi Volkan Aslan ile evliliklerinin birinci yılını kutlayan Aylin Coşkun, aldığı hediyeyle şaşkınlık yaşadı.
Volkan Aslan şarkıcı eşi için ATV motor aldı. Kapısının önünde gördüğü hediye karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Coşkun, evini güllerle kaplatan Aslan'ın bu jesti karşısında gözyaşlarını tutamadı. Popçu, “Sevdiğim her şeyi elleriyle bizzat hazırlamış. Öyle kıymetlisin ki yüreğimde. Sen iyi ki varsın” yazdı.