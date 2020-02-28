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  3. Birce Akalay sürpriz aşkı ile gecelerde el ele

Birce Akalay sürpriz aşkı ile gecelerde el ele

Birce Akalay sürpriz aşkı ile gecelerde el ele

En son Can Tunalı ile aşk yaşayan Birce Akalay, önceki akşam ilk kez yeni aşkıyla kameralara yansıdı.

RECEP ASLAN 

Yeniköy sahil yolunda sevgilisiyle el ele dolaşan oyuncu, tanınmamak için kendini şapkasıyla kamufle etse de bunda başarılı olamadı. Yeni sevgilisiyle ilgili sorulara yanıt vermek istemeyen oyuncu, “Ben özel hayatımla ilgili konuşmayı sevmiyorum. Hele ki sokakta konuşmayı hiç sevmiyorum’’ diyerek yoluna devam etti. Erkek arkadaşının ismini söylemek istemeyen oyuncunun arabasının önündeki güller dikkat çekti. 


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