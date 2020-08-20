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  • Biray Dalkıran eşinin yüzünü koluna dövme yaptırdı
20 Ağustos 2020 Perşembe 20:50 | Son Güncelleme:

Biray Dalkıran eşinin yüzünü koluna dövme yaptırdı

Biray Dalkıran eşinin yüzünü koluna dövme yaptırdı

Yönetmen Biray Dalkıran, geçtiğimiz günlerde ameliyat için Türkiye'ye dönmüştü.

Eşi Asuman Şener ise işleri nedeniyle Türkiye’ye gelememişti. Ameliyatın hemen ardından Biray Dalkıran, dövme sanatçısıyla buluşarak uzun zamandır eşine sürpriz olarak yaptırmak istediği dövme planını hayata geçirdi. Koluna eşinin yüzünü dövme olarak yaptıran yönetmen, sosyal medya hesabında dövmesinden “şahane bir eser” diye bahsetti.

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