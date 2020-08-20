Biray Dalkıran eşinin yüzünü koluna dövme yaptırdı

Eşi Asuman Şener ise işleri nedeniyle Türkiye’ye gelememişti. Ameliyatın hemen ardından Biray Dalkıran, dövme sanatçısıyla buluşarak uzun zamandır eşine sürpriz olarak yaptırmak istediği dövme planını hayata geçirdi. Koluna eşinin yüzünü dövme olarak yaptıran yönetmen, sosyal medya hesabında dövmesinden “şahane bir eser” diye bahsetti.