Biran Damla Yılmaz, Engin Akyürek'i beğendiğini belirtti ve ekledi: Ara beni

Kendisi de senaryo yazan Biran Damla, dram türünde yazdığı hikayesinde başrolün oyunculuğuna övgüler yağdırdığı Akyürek olmasını istediğini söyledi. Kendine ulaşmak istediğini de belirten Yılmaz, yakışıklı oyuncuya ‘Ara beni’ diyerek seslendi.