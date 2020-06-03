03 Haziran 2020 Çarşamba 19:05 | Son Güncelleme:
Biran Damla Yılmaz, Engin Akyürek'i beğendiğini belirtti ve ekledi: Ara beni
Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Biran Damla Yılmaz, Türkiye'de en beğendiği erkek oyuncunun Engin Akyürek olduğunu ve kendisiyle rol arkadaşı olmak istediğini söyledi.
Kendisi de senaryo yazan Biran Damla, dram türünde yazdığı hikayesinde başrolün oyunculuğuna övgüler yağdırdığı Akyürek olmasını istediğini söyledi. Kendine ulaşmak istediğini de belirten Yılmaz, yakışıklı oyuncuya ‘Ara beni’ diyerek seslendi.