Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'ten ilginç iddia: Oyuncular astrolojiye göre seçiliyor

Altınbilek, kimi yapımcıların astrolojiyle ilgilendiğini söyleyerek “Oyuncuyu bile böyle seçiyorlar. Nümerolojiden, astrolojiden yardım alıp, yapımcılar gireceği tarihi belirliyor” ifadelerini kullandı. 3 ve katı olan rakamların kendisine uğur getirdiğinin de altını çizen oyuncu, kalacağı odaların bu numaralarda olmasına dikkat ettiğini anlattı.