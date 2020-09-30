Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde çok konuşulacak olaylar yaşanacak

Demir, Dr. Sabahattin’in düğününde Sevda’yı 'babasının gerçek eşi ve kendisinin ikinci annesi' olarak takdim ederken, Hünkar da içeri girince, Çukurova’da yine günlerce konuşulacak olaylar başlar. Bu açıklamalara karşı Hünkar’ın da söyleyecekleri vardır. Düğünün ardından Çukurova’dan ayrılacak olan Sabahattin ve Jülide’nin karşılaşacağı tek olay da maalesef bu 'Yaman Hesaplaşması' olmayacaktır. Adana cemiyet hayatının bu sevilen iki ismi en mutlu günlerinden yine Çukurova'nın gündemini belirleyen “Yamanlar”ın hesaplaşmaları damga vuracaktır.

FEKELİ KONAĞI'NDA İKİNCİ BİR FEKELİ



Her evde olduğu gibi, Fekeli Konağı'nda da gündemin birinci maddesi Demir ve Hünkar savaşı olsa da, Fekeli’nin konuğu gündemi unutturacaktır. Özellikle “Sevda” konusu ile yakından ilgilenen Behice bile, eve gelen öz yeğen Fikret Fekeli ile şaşkına dönecektir. Fekeli, Ankaralı zannederken peşine düştüğü gencin yeğeni olduğunu öğrenince, onu alıp eve getirmiştir ve Behice’nin miras hesapları bozuluyordur. Tüm Adana Hünkar ve Demir’in düğündeki hesaplaşmalarını konuşurken Behice, Züleyha’nın delirdiğini de dedikodu zincirine ekler. Ancak Gülten bu konuşmaları duyar ve Züleyha’ya anlatır. Züleyha, Gülten’e kendisini vuranın Müjgan olduğunu kimseye anlatmamasını tembihlerken onları dinleyen birinden habersizdirler.