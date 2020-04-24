Bir zamanlar çocuktuk

Oyuncu Hande Soral ‘Yıl 1992 ya da 1993 anaokulundayım. Babamla birlikte gösteri alanına gidiyoruz’ yazdı.

Popçu İrem Derici ‘Senin de 23 Nisan Çocuk Bayramı’n kutlu olsun hicran bakışlı yavrum’ şeklinde notuyla gülümsetti.

Selami Şahin’in müzisyen oğlu Lider Şahin, ‘Bütün çocukların ve hâlâ çocuk kalanların bayramını kutluyorum' şeklinde not paylaştı.

Yasak Elma dizisiyle son dönemin gözde isimlerinden olmayı başaran Eda Ece, fanlarının paylaştığı çocukluk fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunarken ‘Kendimi de kutluyorum, fanlara teşekkürler’ dedi.

Anne ve kardeşiyle birlikte çekilen çocukluk fotoğrafını paylaşan Murat Boz beğeni yağmuruna tutuldu.

Pelin Karahan ‘Benim için en özel 23 Nisan’dı. Rahmetli anneannemle el ele’ notuyla sevenlerini duygulandırdı.

Siyah önlüklü fotoğrafını paylaşan 60 yaşındaki oyuncu Demet Akbağ, takipçilerini zamanda yolculuğa çıkardı.

Oyuncu Müge Boz, “Bu bayram evde olsak da sana sevgimizi ulaştıracağız Ata’m. Senin tüm zorluklar karşısında bize ülkemize ışığı ve özgürlüğü ulaştırdığın gibi” şeklinde not yazdı.

İdo Tatlıses ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Yasemin Şefkatli, çocukluk fotoğrafında ayağındaki fiyonklu terliğe dikkat çekerek ‘O zaman da süslüymüşüm’ mesajı verdi.

43 yaşındaki Demet Şener arşivden çıkardığı fotoğrafını 'Çocuk olmak, 6 yaşındayım' şeklinde notla paylaştı.