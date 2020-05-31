Bir günde iki kez intihara kalkıştı! 500 liraya kandı, 3 bin 150 lira ceza yedi

İSKELE DEMİRLERİNDEN SARKTI



Bursa Nilüfer’de yaşayan Ogün G., Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda 15 katlı bina inşaatının 9'uncu katına çıkarak iskele demirlerinden sarktı. Vatandaşların fark edip aşağı inmesini istediği Ogün G. parasının olmadığını söyleyerek ölmek istediğini dile getirdi. Olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri de geldi. Ekipler, Ogün’ü ikna çalışmalarına başladı.

HASTANEDE DE OLAY ÇIKARTTI



Bu sırada yoldan geçen işadamı durumu öğrenip, gence 500 lira vereceğini söyledi. Paranın yukarı gönderilmesinin ardından Ogün G., inşaattan indi. Polis ekipleri, genç adama kısıtlamaya uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 liralık ceza kesti. 27 yaşındaki Ogün, cezayı öğrenince hastanenin terasından atlamaya kalkıştı. Ogün G., ikinci denemesinden de vazgeçirtildi.