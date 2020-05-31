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  3. Bir günde iki kez intihara kalkıştı! 500 liraya kandı, 3 bin 150 lira ceza yedi
01 Haziran 2020 Pazartesi 08:01 | Son Güncelleme:

Bir günde iki kez intihara kalkıştı! 500 liraya kandı, 3 bin 150 lira ceza yedi

Bir günde iki kez intihara kalkıştı! 500 liraya kandı, 3 bin 150 lira ceza yedi

27 yaşındaki Ogün, parası olmadığı için bir inşaatın 9. katından atlamaya kalkıştı. Yoldan geçen bir işadamı 500 lira vererek onu inmeye ikna etti. Ogün G.'ye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira ceza kesildi.

İSKELE DEMİRLERİNDEN SARKTI

Bursa Nilüfer’de yaşayan Ogün G., Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda 15 katlı bina inşaatının 9'uncu katına çıkarak iskele demirlerinden sarktı. Vatandaşların fark edip aşağı inmesini istediği Ogün G. parasının olmadığını söyleyerek ölmek istediğini dile getirdi. Olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri de geldi. Ekipler, Ogün’ü ikna çalışmalarına başladı.

HASTANEDE DE OLAY ÇIKARTTI

Bu sırada yoldan geçen işadamı durumu öğrenip, gence 500 lira vereceğini söyledi. Paranın yukarı gönderilmesinin ardından Ogün G., inşaattan indi. Polis ekipleri, genç adama kısıtlamaya uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 liralık ceza kesti. 27 yaşındaki Ogün, cezayı öğrenince hastanenin terasından atlamaya kalkıştı. Ogün G., ikinci denemesinden de vazgeçirtildi.


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