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  3. Bingöl'den Paris'e sanat! Taşları ezip yaptığı tablolar Avrupa'da satılıyor
06 Eylül 2020 Pazar 22:55 | Son Güncelleme:

Bingöl'den Paris'e sanat! Taşları ezip yaptığı tablolar Avrupa'da satılıyor

Bingöl'den Paris'e sanat! Taşları ezip yaptığı tablolar Avrupa'da satılıyor

Bingöl'de yaşayan 47 yaşındaki Ali Rıza Kılıç'ın, doğadan topladığı renkli taşları toz haline getirip boya kullanmadan yaptığı tablolar 18 ülkede sergileniyor.

Kuruca köyünde yaşayan Ali Rıza Kılıç, 7 yaşındayken eski 20 lira üzerindeki Mehmet Akif Ersoy’un fotoğrafına bakarak resme başladı. Renkli taşları toz haline getirip, boya kullanmadan tabloya dönüştürdü. Kekeme olduğu için okuyamayan ve ortaokula kadar eğitim gören Kılıç, daha sonra yurtdışına çalışmaya gitti.

Tablo çalışmalarına yurtdışında da devam eden Kılıç, yaptığı sanata olan ilgiyi görünce 4 elle işine sarıldı. Askerlik yapmak için tekrar yurda dönen Kılıç, 40 yılda 29 sergi açtı. Likit, ditsen, serpandit, pirit, manganez, safir, hematit, lamatit gibi 100 çeşit taşı, çekiçle toz haline getiren Kılıç, daha sonra bunları resme dönüştürüyor.

Köyüne dönen Kılıç, burada kurduğu resim atölyesinde sanatını yapmaya devam ediyor. 

Kılıç, geçen yıl 30 eserinin Paris’te satıldığını ifade etti.

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